Путин освободил от должности посла России в Великобритании
Александр Яковенко занимал должность посла России в Великобритании восемь лет.
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Российский президент Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В минувшую субботу, 24 августа, Александр Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию. Временным проверенным в делах посольства Великобритании был назначен советник-посланник Иван Володин.
Яковенко был послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с 2011 года.