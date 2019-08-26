Газопровод «Северный поток - 2» построен на три четверти. Об этом сообщил оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG.

По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уже уложено 1855 километров газопровода. Компания перешла к укладке финальной четверти «Северного потока - 2». В водах Германии и Финляндии полностью завершено строительство обеих ниток газопровода. Укладка труб продолжается в территориальных водах России и на берегу Германии и РФ.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии и будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Разрешение на строительство «Северного потока - 2» получено от всех этих стран, за исключением Дании.