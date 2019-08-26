Потерявшаяся в Нижегородской области девочка идет на поправку

В лесу в Нижегородской области после трех дней поиска обнаружили потерявшуюся пятилетнюю девочку Зарину. По оценке врачей, ее состояние улучшается, и ребенок понемногу идет на поправку.

Состояние Зарины стабильное с положительной динамикой, и утром понедельника ее перевели из реанимации в обычную палату педиатрического отделения.

Напомним, Зарина пошла в лес вместе с бабушкой и дедушкой. Через некоторое время после возвращения они решили прогуляться снова, но девочка отказалась, оставшись дома. Через некоторое время она сама пошла искать родственников - так и потерялась в лесу. Это произошло 18 августа, а нашли ее 21-го числа в лесном буреломе.