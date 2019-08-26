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Мощный взрыв уничтожил торговый центр в США: видео

Анна Касаткина
01:12 26.08.2019
Сотрудникам экстренных служб удалось вовремя провести эвакуацию.
© Видео: ABC World News Twitter © Фото: Diane_Dee Twitter

В торговом центре города Колумбия в американском штате Мэриленд произошел взрыв газа. Часть здания после этого превратилась в руины.

Происшествие случилось около 8.00 (15.00 мск) 25 августа. На парковке торгового центра зафиксировали утечку газа, за час до взрыва на место прибыли сотрудники оперативных служб.

По данным ABC, на момент инцидента в здании никого не было, спасатели также эвакуировали людей поблизости. В результате взрыва никто не пострадал. В пожарной службе заявили, что существует опасность полного обрушения здания.

В июле из-за взрыва в торговом центре в штате Флорида в США пострадали десятки человек. Обломки здания разлетелись на расстояние около ста метров.

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