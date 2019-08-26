В доме в Находке прогремел взрыв

По данным сайта « Комсомольской правды », в результате взрыва погибли два человека и еще двое ранены. На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Здание уцелело.

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