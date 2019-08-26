В доме в Находке прогремел взрыв
По предварительным данным, причиной взрыва послужила детонация боевой гранаты в квартире на первом этаже.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В многоквартирном жилом доме в Находке прогремел взрыв. Инцидент произошел на Заводской улице.
По предварительным данным, причиной взрыва послужила детонация боевой гранаты в квартире на первом этаже. Обстоятельства случившегося уточняются.
По данным сайта «Комсомольской правды», в результате взрыва погибли два человека и еще двое ранены. На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Здание уцелело.