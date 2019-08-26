Суд арестовал счета, имущество и недвижимость Абызова на 27 млрд руб.

В Московском городском суде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов Михаила Абызова на арест счетов и имущества, принадлежащих экс-министру Открытого правительства, его родственникам и фирмам, связанным с ним.

Как заявил следователь по данному делу, всего было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму более 27 миллиардов рублей.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Абызов и еще пять фигурантов похитили у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области четыре миллиарда рублей и вывели их за рубеж. Сам бывший министр свою вину не признает.

Абызову и другим фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям: «Создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе» и «Мошенничество в особо крупном размере».