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Названы главные опасности застрявших в протекторе шин камней

Егор Левин
11:50 26.08.2019
Чтобы обезопаситься от коварности гравия, достаточно будет следить за крупными камнями и менять сезонную резину.
Названы главные опасности застрявших в протекторе шин камней
© Фото: pixabay

Эксперты назвали основные причины опасности застрявших в протекторе автошин мелких камней, гравия и мусора. Как оказалось, вред они могут причинить как самому автолюбителю и его машине, так и окружающим.

Во время смены сезонных шин работники сервисов всегда проводят осмотр и удаляют застрявшие в резине камни или мусор, так как они могут повлиять на результаты балансировки колес. Также достаточно велик шанс, что даже небольшой камешек на скорости во время пути может вылететь и повредить стекла или краску попутных автомобилей или же вовсе попасть в человека.

Встречаются ситуации и обратного воздействия: острый гравий может легко забиваться вглубь протектора при езде, а потом неожиданно прорвать его, что вполне может привести и к серьезному ДТП, если это произойдет на ходу.

Как сообщают эксперты портала «Автовзгляд», чтобы обезопасить себя от подобных опасностей, достаточно будет всего лишь следить хотя бы за крупными камнями. При эксплуатации автомобиля в режиме «дом - работа - дом» ежегодной работы специалистов автосервисов будет достаточно.

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