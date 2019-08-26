В «Сбербанке» прокомментировали сбои в мобильном приложении

Пресс-служба Московского банка ПАО «Сбербанк» прокомментировала неполадки в работе сервиса «Сбербанк-онлайн». Как отметили представители кредитной организации, трудности со входом в сервис могли возникнуть у некоторых пользователей мобильного приложения на платформе iOS.

«В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», - также добавили в пресс-службе «Сбербанка».

Ранее пользователи сервиса «Сбербанк-онлайн» из ряда российских городов пожаловались на проблемы с работой приложения. Около 70% клиентов банка не смогли войти в систему.