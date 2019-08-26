В Хабаровском крае сильный паводок продолжает затапливать жилые дома
Ликвидацией последствий паводка занимаются более 250 человек, и задействовано свыше 100 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Хабаровском крае увеличилось число подтопленных домов. К настоящему моменту оно достигло 45.
Сильные дожди спровоцировали значительный подъем воды в реке Амур - она поднялась на четыре сантиметра. Спасатели пытаются откачивать воду.
В общей сложности ликвидацией последствий паводка занимаются более 250 человек, и задействовано свыше 100 единиц техники. Питьевую воду в Хабаровский край доставляют на лодках.