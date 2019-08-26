Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Петра Мамонова, который ранее был госпитализирован с инфарктом, готовят к операции. Об этом «Звезде» сообщила жена музыканта Ольга.

«Сейчас лежит в кардиореанимации № 15. В понедельник утром его готовят к операции», - рассказала она.

В минувшую субботу, 24 августа, Мамонову стало плохо. В это время он находился в деревне в 140 километрах от Москвы. Жена Ольга сама довезла супруга на машине до столицы. Артист был срочно госпитализирован в реанимацию с инфарктом миокарда.