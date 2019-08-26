В Абхазии состоится второй тур президентских выборов. Ни один из кандидатов в минувшее воскресенье не смог набрать необходимое число голосов для избрания в первом туре.

По данным главы Центральной избирательной комиссии республики Тамаза Гогии, имена вышедших в следующий тур кандидатов и предварительные результаты голосования будут обнародованы в понедельник, 26 августа, в полдень. По данным, оглашаемым в процессе голосования, на первом месте оказался действующий президент Рауль Хаджимба, вслед за ним вторую и третью строчки заняли кандидат Алхас Квициния и советник Хаджимбы Олег Аршба. Второй тур в соответствии с законодательством страны состоится 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися. Необходимое пороговое значение явки на выборах президента Абхазии преодолено. По состоянию на 19:30 25 августа она превысила 56%.