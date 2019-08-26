Неизвестные открыли огонь из гранатомета в центре Киева
Обстрелу подверглось здание крупной украинской компании в центре Киева.
© Видео: kiev.informator.ua, Facebook © Фото: kiev.informator.ua, Facebook
Центр Киева обстреляли из гранатомета. Инцидент произошел в ночь на 26 августа на Паньковской улице.
Как сообщает сообщество «Информатор Киев» в Facebook, неизвестные обстреляли здание украинской компании по строительству мостов, эстакад, тоннелей и других сооружений «Мостобуд».
По предположительным данным, снаряд попал в фасад на четвертом этаже. Сотрудники полиции нашли на месте ЧП отстрелянный тубус гранатомета. Место происшествия было оцеплено. По факту случившегося проводится расследование.