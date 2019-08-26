В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанка Онлайн» пожаловались на сложности с работой сервиса. Неполадки были зафиксированы в понедельник утром.

Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов, около 70% пользователей не смогли войти в систему, еще 20% пожаловались на сбой всех сервисов, а у 10% не получилось осуществить перевод денег.

По данным портала, сбои наблюдаются в основном в нескольких городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.