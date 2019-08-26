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Названо пятнадцатое государство, отозвавшее признание Косово

Тамара Астапенкова
00:58 26.08.2019
Ранее в МИД Сербии сообщил, что Центральноафриканская Республика стала четырнадцатой страной, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Названо пятнадцатое государство, отозвавшее признание Косово
© Фото: Ondrej Deml, CTK Globallookpress

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что африканское государство Того стало пятнадцатой страной, отозвавшей признание самопровозглашенной республики Косово.

Еще в начале августа политик говорил, что вскоре назовет пятнадцатую страну, отозвавшую признание независимости Косово и уточнил, что государств, признавших это, осталось менее 100.

В конце июля Дачич объявил, что Центральноафриканская республика стала четырнадцатой по счету страной, отозвавшей признание независимости Косово. До нее это сделали Мадагаскар, Соломоновы острова, Палау, Суринам, Коморские острова, Либерия, Доминика, Сан-Томе и Принсипи, Папуа - Новая Гвинея, Гвинея-Бисау, Бурунди, Лесото и Гренада.

Напомним, Сербия ждет, когда число признающих независимость Косово стран уменьшится до 96, что станет половиной стран-членов ООН. В результате чего, Приштина не сможет войти ни в одну международную организацию.

«Того – пятнадцатая страна, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово… Нота была направлена 28 июня, на Видовдан», - приводит слова главы МИД Сербии РИА Новости с ссылкой на сербский телеканал Pink.

Видов день или праздник Видовдан, является главным национальным торжеством в Сербии и имеет очень символическое значение для народа этой страны. И хотя это христианский праздник, посвященный святому Вите, именно в этот день в Сербии происходило много исторических событий. Особенно важным считается битва с турками на Косовом поле 28 июня 1389 года, когда сербы потерпели поражение и потеряли независимость почти на 500 лет.

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