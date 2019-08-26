Гигантский паук-охотник шокировал пассажиров машины в Австралии: видео

Гигантского паука-охотника запечатлел на видео пассажир автомобиля в Австралии. Мужчина открыл солнцезащитный козырек, чтобы посмотреться в зеркало, и обнаружил под ним устрашающее членистоногое.

Ролик снят в австралийском штате Новый Уэльс. Его автор рассказал, что ехал домой вместе с отцом, когда заметил под козырьком ядовитого паука.

«У меня был томатный соус на лице после съеденного на сервисной станции пирога. Я решил вытереть рот и уже нагнулся вперед, чтобы посмотреться в зеркало, когда увидел паука. Он был так близко к моему лицу», – цитирует оператора YouTube-канал ViralHog.

Отличительной чертой пауков-охотников, обитающих в Австралии, являются похожие на крабьи лапы. Их размах может достигать 25-30 сантиметров. Членистоногое может напасть на спровоцировавшего его человека или другое животное. Место укуса отекает и болит, также побочными эффектами проникновения яда в организм являются тошнота и рвота, головная боль, учащенный пульс и сердцебиение.