Ученые рассказали, как уменьшить вред от смартфона

По мнению ученых, чтобы избежать онемения, болей в шее, спине, запястье и в области большого пальца, нужно правильно пользоваться смартфоном и соблюдать несколько простых правил.

Нужно подобрать смартфон именно под себя. То есть аппарат должен быть такого размера, чтобы его можно было держать в одной руке, обхватить большим и указательным пальцами.

Также стоит обращать внимание на то, как вы набираете текст. Не стоит это делать одной рукой. Как рекомендует научный сотрудник Эрна Фариза Мохд Пут из малазийского университета Пердана, текст сообщения лучше набирать двумя руками, используя оба больших пальца. Или одной рукой держать смартфон, а второй набирать сообщение. При этом ученая советует печатать не кончиками пальцев, а подушечками. Так получиться избежать боли в запястье и в области большого пальца.

Чтобы не портилась осанка, и не появились боли в шее и спине, нужно правильно располагать смартфон. Главное не держать аппарат на коленях или ниже груди, из-за этого человек начинает сутулиться, сгибать шею, опускать плечи. Телефон должен располагаться на уровне груди, подбородка или глаз.

Эрна Фариза Мохд Пут рекомендует при длительных разговорах использовать наушники, чтобы не держать аппарат зажатым между ухом и шеей. Такое неудобное положение может привести в защемлению нерва. И обязательно нужно делать перерывы каждые 30 минут, чтобы потянуться и расслабить мышцы.