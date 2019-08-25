В Минобороны опровергли информацию об участии машины ведомства в ДТП под Саратовом

В Министерстве обороны России опровергли распространенную в СМИ информацию о якобы случившемся ДТП на территории Саратовской области с участием военного грузовика. Весь ведомственный транспорт региона находился в пунктах дислокации или выполнял плановые задачи.

«Весь автотранспорт военного ведомства на территории Саратовской области находится в пунктах постоянной дислокации или задействован в выполнении плановых задач. Информация о ДТП в Саратовской области с участием автомобильного транспорта Минобороны России не соответствует действительности», - сообщили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ распространил информацию об аварии на автодороге Р-223. По версии средств массовой информации, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Некоторые издания озвучили информацию о возможном участии машины ведомства в аварии, однако она не нашла подтверждения.