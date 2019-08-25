Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер полнометражного фильма El El Camino: A Breaking Bad Movie, снятый в продолжение сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Картина выйдет в прокат 11 октября 2019 года.

В ролике показан один из героев сериала - наркоман Тощий Пит (его роль исполняет актер Чарльз Бейкер). Мужчину допрашивают полицейские. Стражи порядка пытаются установить местонахождение Джесси Пинкмана. Тощий Пит говорит, что не знает, где его друг, а даже если бы был в курсе - не сообщил.

Новый фильм будет посвящен событиям, произошедшим после сериала. Главным персонажем станет Джесси Пинкман (Аарон Пол).

Название киноленты отсылает к последней серии Breaking Bad, где Джесси уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino. Режиссер и сценарист киноленты тот же, что и у сериала - Винс Гиллиган.