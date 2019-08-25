В Абхазии стартовали выборы президента

Жители Абхазии выбирают себе президента. Голосование проходит в это воскресенье, 25 августа. В 08.00 по местному времени (07.00 по Москве) в 35 округах страны открылись 152 избирательных участка. Они будут работать до 20.00.

Выборы в Абхазии проходят в седьмой раз за период независимости страны. За место в президентском кресле поборются девять кандидатов. В их числе: действующий президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джопуа, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, экс-глава министерства внутренних дел Леонид Дзапшба, советник министра обороны Олег Аршба, экс-председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба, преподаватель Абхазского Госуниверситета Артур Анкваб, бизнесмен Астамур Какалия.

Голосовать могут все совершеннолетние граждане страны, обменявшие старые образцы паспортов на новые. Правом голоса обладают 118 тысяч избирателей. Для победы на президентских выборах нужно набрать больше половины их голосов. Если ни один из претендентов не получит такой поддержки, будет проведен второй тур. Для победы в нем будущему президенту достаточно набрать больше, чем соперник.

Абхазию как государство признают Россия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру, а также Приднестровье, Луганская и Донецкая Народные Республики. На президентских выборах будут работать российские наблюдатели. Центральная избирательная комиссия утверждает, что в республику прибыло более ста международных наблюдателей.