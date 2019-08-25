В музеях, зоопарках и на открытых площадках: в Москве прошла «Ночь в кино»

Всероссийская акция «Ночь в кино» прошла в стране четвертый раз. Концерты и показы фильмов состоялись в кинотеатрах, музеях и на открытых площадках.

В этом году Москва показала зрителям картины Каннского фестиваля и «Кинотавра», которые еще не вышли в прокат. В рамках акции в столице в кинотеатре «Октябрь» зрителям представили картину «Мальчик русский» Александра Золотухина. В музее-заповеднике «Царицыно» показали фильм «Мушкетеры 40 лет спустя».

К масштабной акции также присоединился и Московской зоопарк - в программе открытый показ документального фильма о путешествии панд Дин-дин и Жуи из Китая в российскую столицу.