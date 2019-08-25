«Сердце кровью обливается»: актер Горбунов об отношениях Украины и РФ

Популярный украинский актер Алексей Горбунов считает, что Россия и Украина обязаны восстановить отношения.

«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход», - уверен артист.

Горбунов признался, что с начала боевых действий в Донбассе у него «сердце кровью обливается», и добавил, что ждет, когда наконец конфликт разрешится, а Москва и Киев наладят отношения, пишет РИА Новости.

Актер выступил за возобновление авиасообщения между РФ и Украиной, отметив, что он «против всех запретов и правил», которые осложняют жизнь людям.

По словам Горбунова, он общается и поддерживает дружеские отношения с артистами из России, в частности, с Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем, Сергеем Шнуровым.