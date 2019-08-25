Мощный поток воды снес автомобиль с пенсионером в Приморье

В Приморье пожилой водитель едва не погиб во время сильного дождя. Бурный поток подхватил его автомобиль и стащил машину в реку.

Водитель чудом избежал гибели. На помощь ему пришли водители, которые проезжали мимо, они сумели эвакуировать пенсионера до того, как авто окончательно унесло течением.

Очевидцы рассказали, что пенсионер сам поставил свою жизнь под угрозу, он попытался проехать затопленный участок дороги вопреки запрету на выезд в опасный район.

Накануне на Приморье обрушились сильнейшие ливни. В нескольких населенных пунктах затопило улицы и размыло дороги. На трассе Владивосток-Находка один из автомобилей не справился с потоками воды и его утащило в реку.