Под Хабаровском затоплены десятки домов и сотни дачных участков

Спасатели несут круглосуточное дежурство на территориях в Хабаровском крае, оказавшихся под ударом паводка. Подтоплены 1,7 тысяч дачных участков, а также 34 жилых дома, перекрыты десятки дорог.

Большая вода приближается к новым поселкам. Мобильные группы мониторят обстановку, проверяют всех, кто не захотел покинуть опасную зону, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На пострадавших от паводка территориях развозят питьевую воду и медикаменты. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, перемещаться можно уже только на лодках. Тем, кто не захотел уезжать, помогают поднимать вещи на верхние этажи, укрепляют насыпные дамбы.

По прогнозам, уровень воды в Амуре в ближайшую неделю будет только расти и к началу сентября в некоторых районах достигнет семи с половиной метров.