Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа
Новые фигуры сейчас - это скорее форма, нежели содержание. Вот как содержание наполнить новой формой и создать новый рисунок в небе - вот в этом и главный секрет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На МАКС-2019 летчики покажут новую фигуру группового высшего пилотажа «Пропеллер». Выполнять ее будут члены пилотажной команды «Первый полет» Антон Беркутов и Роман Овчинников.
Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов и участник пилотажной группы «Первый полет» Константин Боровик рассказали, как появился «Пропеллер», и как вообще рождаются новые фигуры высшего пилотажа.