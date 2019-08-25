Oxxxymiron отказывается от старых песен

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, расторгает контракт с лейблом Booking Machine. Рэпер заявил, что перестает быть исполнительным директором концертного агентства.

О своем решении музыкант объявил 24 августа со сцены фестиваля Booking Machine Festival в Москве, чем шокировал поклонников.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», - объявил исполнитель.

Он также сказал, что больше не будет выступать, как артист Booking Machine и намекнул на то, что скорее всего перестанет исполнять свои старые песни.

Oxxxymiron числился в Booking Machine не только как артист, но и как глава исполнительный директор. Лейбл был основан в 2009 году Ильей Мамаем, который занимает пост генерального директора. В разное время артистами Booking Machine были Гарри Топор & Тони Раут, группа «ЛСП», Loqiemean, Thomas Mraz, Markul.