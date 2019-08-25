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В NASA назвали дату и время повторной стыковки «Союза» с МКС

Андрей Аркадьев
06:58 25.08.2019
Корабль совершит попытку причаливания к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда» 27 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

«Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту попытаются снова пристыковать к МКС 27 августа в 06.12 по московскому времени.

Корабль совершит попытку причаливания к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда», сообщили в NASA.

Ранее сообщалось, что для доставки к Международной космической станции «Союза МС-14» планируется перестыковать предыдущий корабль. «Союз МС-13», который находится на МКС около месяца, пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда».

Экипаж вручную переведет корабль МС-13 от «Звезды» к модулю «Поиск». Затем МС-14 подойдет к модулю «Звезда» и причалит под управлением электроники.

Первая попытка пристыковать «Союз МС-14» к станции не удалась. В запланированное время корабль не смог состыковаться со станцией и продолжил полет по орбите: произошли ранее не встречавшиеся колебания.

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