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Росгвардейцев могут обязать носить идентификационные номера

Василиса Морозова
05:57 25.08.2019
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме сотрудников идентификационных номеров.
Росгвардейцев могут обязать носить идентификационные номера
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Росгвардии изучат законопроект об обязательно размещении на форме сотрудников идентификационных номеров во время несения службы в общественных местах. Текст законопроекта был размещен 24 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как рассказал «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, документ рассмотрят с точки зрения общественного запроса, а также соответствия стандартам безопасности. Также в Росгвардии решат, насколько законопроект соответствует существующим нормативно-правовым актам.

Документ внес сенатор Владимир Лукин. По мнению автора, каждый сотрудник будет осознавать, что его личность можно установить, это будет «дисциплинировать и предупреждать некорректное поведение», что «послужит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола», пишет ТАСС.

«К ним (полицейским и росгвардейцам) должны предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей», - добавил Лукин.

По его мнению, нагрудные знаки для правоохранителей невозможно прочитать из-за мелкого шрифта и блестящей поверхности.

В июле в Росгвардии заявили о том, что сотрудники ведомства имеют право действовать анонимно, так как закон «О войсках национальной гвардии» не обязал бойцов предъявлять удостоверение, либо называть имя и должность. Сотрудники также могут задерживать подозреваемых и досматривать их вещи.

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