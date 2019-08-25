Шойгу заявил о необходимости пресекать попытки «фальсификации ратной истории»

Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Молдавию, где вместе с президентом республики Игорем Додоном принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

«Необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории», - заявил министр обороны РФ.

Шойгу и Додон возложили цветы к могилам павших солдат.

Мероприятие состоялось в комплексе «Шерпенский плацдарм», где в 1944 году проводилась Ясско-Кишиневская операция, итогом которой стало освобождение Молдавской ССР.

После церемонии Шойгу передал Додону недавно рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.

«Это подлинные документы всего того, что было. В то время население Кишинева сократилось в десять раз», - отметил глава российского оборонного ведомства.

Все архивные записи будут переданы в музей Минобороны Молдавии.