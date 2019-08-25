Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась

За прошедшие сутки площадь охваченных огнем лесных территорий в Сибири увеличилась на 7,7 тысячи гектаров, сообщили в «Авиалесоохране».

Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.

В Красноярском крае насчитали 84 пожара на площади 22,2 тыс. га. Возгорания не прекращались в Бурятии, Иркутской и Магаданской областях, Якутии, на Камчатке и Чукотке. Всего лесные пожары тушат 1,5 тыс. человек и 158 единиц техники, передает РИА Новости со ссылкой на центральную базу авиационной охраны лесов.

В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - действует региональный режим ЧС.