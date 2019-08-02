Лесные пожары в Якутии охватили более 1,2 млн гектаров

В республике Саха (Якутия) действует 123 природных пожара на территории более 1,2 миллиона гектаров. Ситуацию в регионе осложняет сухая и безветренная погода, а также несоблюдение местными жителями правил противопожарного режима.

На территории республики работает авиация и 40 спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ. Ил-76 Министерства обороны РФ для помощи в тушении пожаров прилетит в город Мирный из Читы в пятницу, 2 августа. Кроме того, запланировано прибытие еще 40 спасателей Камчатского спасательного центра МЧС.

«Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов, проводится наращивание сил и средств ведомства на территории региона», – уточнил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Из 17 пожаров, которые находятся в стадии тушения, на утро 2 августа локализовано три. Крупные возгорания отсутствуют. Еще 106 природных пожаров – в зоне контроля, за ними ведут наблюдение. Самой сложной называют обстановку в Верхоянском районе, где зафиксировано десять возгораний.

По информации регионального управления МЧС, за прошедшие сутки очагов возгорания стало меньше на десять. Для тушения привлекались 787 человек и 119 единиц техники (43 человек и одна единица техники при этом – от спасательного ведомства).

В республике Саха (Якутия) действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. То же самое касается Иркутской области, Красноярского края и республики Бурятия. Всего на территории Сибири горят порядка трех миллионов гектаров леса.