Интрига: Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признался в симпатии к двум кандидатам на должность премьер-министра страны, но имен называть не стал.

Зеленский отметил, что решение он примет на этой неделе, поскольку «больше некуда тянуть».

«Сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу, кто. Скажу, что двое», - поделился украинский лидер.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Левый берег», Зеленский считает, что новый глава кабинета министров должен быть готов к решению экономических проблем в стране. По его мнению, новый премьер обязан «прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ», поскольку восстановить украинскую экономику - это «большая глобальная задача».

Кроме того, президент Украины уверен, что кандидаты в премьер-министры должны будут предоставить людей, которых бы они видели среди членов правительства, показать структуру с людьми и программой.

«Они же не могут сказать: "Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры". Мы бы все хотели», - добавил украинский лидер.

На вопрос журналистов, будет ли среди нового кабмина Арсен Аваков (глава МВД Украины), Зеленский ответил, что пока не знает.