Пять жертв и 14 пострадавших: грузовик врезался в автобус под Ставрополем

Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу из-за усталости.

ДТП случилось в ночь на 2 августа около 02:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь.

«Пять человек погибли, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу Апанасенковского района, где им оказывается медицинская помощь», - сообщил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Александр Ткаченко.

Причины, по которым произошло ДТП, устанавливаются. Предположительно, автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 23 человека.

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Ранее, 1 августа, стало известно о ДТП в Иркутске. Там столкнулись маршрутный автобус № 99 и автомобиль Kia. Авария произошла на плотине ГЭС. По предварительной информации, автобус выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковым автомобилем. Погибли две женщины: водитель иномарки и пассажирка автобуса.