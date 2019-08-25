«Гордость мусульман»: самая большая мечеть Европы открылась в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман».

Торжественная церемония состоялась в пятницу, в день рождения отца нынешнего главы республики – Ахмата-Хаджи Кадырова. В ней приняли участие более 200 гостей из 43 стран мира.

Мечеть располагается в 35 километрах от Грозного, в городе Шали. Строение занимает площадь более пяти гектаров. Храм вмещает до 30 тысяч человек, а на его территории могут находиться до ста тысяч человек.

По телефону с открытием храма Рамзана Кадырова поздравил президент РФ Владимир Путин.