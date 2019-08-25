Осторожно, рак: эксперт рассказал о смертельной опасности домашнего консервирования

Некачественные овощи и фрукты, которые часто используют для консервирования, могут содержать признаки гнили и плесени, то есть микотоксины. По словам автора кандидата фармацевтиче­ских наук Игоря Сокольского, это опасные соединения, относящиеся к канцерогенам, которые могут спровоцировать развитие рака.

Он подчеркнул, что микотоксины остаются в плодах даже после термической обработки. Подпорченные плоды, отметил эксперт, можно использовать только для удобрения. Для заготовок необходимо использовать только качественные и свежие овощи и фрукты.

Кроме того, как рассказал Сокольский aif.ru, в косточках абрикосов, персиков, вишни и черешни содержится амигадин, которые превращается в человеческом организме в сильную кислоту, то есть один из самых сильных ядов. Поэтому, чем дольше будет храниться варенье из фруктов и ягод с косточками, тем больше яда будет в варенье. Эксперт порекомендовал удалять косточки, либо быстрее кушать такое варенье.

Сокольский также развенчал миф об использовании аспирина для засолки огурцов. По его мнению, большая доза салициловой кислоты токсична и плохо влияет на слизистую желудка. В сочетаниях с алкоголем она и вовсе губительна для ЖКТ. Также заготовки с аспирином могут привести к аллергии.

Испортившуюся консервацию - покрывшуюся плесенью или со вздувшимися крышками необходимо выбрасывать - все это чревато отравлениями. Эксперт добавил, что заготовки могут портиться из-за несоблюдения рецепта, либо плохо вымытых ингредиентов или емкостей.