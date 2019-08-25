Преследовавший пассажирской самолет НЛО сняли на видео

В небе над штатом Кентукки, США, был замечен НЛО, сопровождающий пассажирский самолет.

Как отмечает уфолог, инцидент произошел в апреле, однако кадры в Сети были опубликованы лишь накануне.

На них видно, что объект около пассажирского борта движется равномерно – он сохраняет одинаковое расстояние от лайнера и не меняет скорость.

«Я поднял глаза и увидел следы от реактивного самолета на большой высоте, а с боку, с левой стороны, находилось круглое судно», - сообщил очевидец.

Пользователи Сети комментируют: им также доводилось становиться свидетелями полета космического судна.

Тем не менее, некоторые подозревают, что «НЛО» на ролике образовалось лишь в результате сбоя камеры и поломок объектива.