Преследовавший пассажирской самолет НЛО сняли на видео
Неопознанный летающий объект движется на расстоянии от лайнера, не меняя ни скорости, ни дистанции.
© Видео: The Hidden Underbelly 2.0 © Фото: The Hidden Underbelly 2.0, YouTube
В небе над штатом Кентукки, США, был замечен НЛО, сопровождающий пассажирский самолет.
Как отмечает уфолог, инцидент произошел в апреле, однако кадры в Сети были опубликованы лишь накануне.
На них видно, что объект около пассажирского борта движется равномерно – он сохраняет одинаковое расстояние от лайнера и не меняет скорость.
«Я поднял глаза и увидел следы от реактивного самолета на большой высоте, а с боку, с левой стороны, находилось круглое судно», - сообщил очевидец.
Пользователи Сети комментируют: им также доводилось становиться свидетелями полета космического судна.
Тем не менее, некоторые подозревают, что «НЛО» на ролике образовалось лишь в результате сбоя камеры и поломок объектива.