Огромный Supertanker вступил в бой с лесными пожарами Амазонки: видео

Авиалайнер Boeing 747-400 Supertanker привлекли к тушению пожаров в Боливии.

Американский самолет с экипажем из 14 человек был нанят правительством страны. Сейчас он задействован в ликвидации огня в окрестностях города Санта-Крус.

Boeing 747-400 Supertanker является крупнейшим в мире противопожарным воздушным танкером. Он способен сбрасывать более 74 000 литров воды за один вылет.

Сейчас в лесах Амазонки бушует рекордное количество пожаров. Большая часть из них разразилась на территории Бразилии, однако огонь также простирается на Боливию и ряд других стран.