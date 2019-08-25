На Украине впервые испытали ступень космической ракеты

На Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4».

«На Украине накануне 28-й годовщины независимости были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4"», - говорится в сообщении конструкторского бюро «Южное».

Отмечается, что это были заключительные испытания перед летными испытаниями третьей ступени «Циклон-4». По плану она должна будет выводить спутники в целевую точку.

Конструкторы КБ «Южное» сообщили, что во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель включился и отработал пять раз. По их словам, в состав «Циклона-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К.