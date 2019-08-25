Мировой чемпионат фейерверков завершился в Калининграде: видео
Лидер определился решением жюри.
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Канадские пиротехники стали победителями Мирового чемпионата фейерверков.
Первенство завершилось в субботу, 24 августа, в Калининграде.
За победу боролись шесть команд-победителей прошлых лет, однако жюри отдало предпочтение Канаде. Выступление оценивалось по пятибалльной шкале.
«Самым главным был творческий аспект, и все команды очень здорово постарались», - поведал журналистам министр культуры и туризма области Андрей Ермак.
Чемпионат стартовал 10 августа. На соревнование в Россию прибыли лучшие пиротехники из Италии, Португалии, Белоруссии, США, Канады и Испании.