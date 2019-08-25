Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
По словам представителя правительства Японии, лидеры саммита затронули вопрос возвращения к формату «большой восьмерки».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gao Jing Xinhua , Globallookpress
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «большой восьмерки» с участием России.
О поднятом вопросе рассказал представитель японского правительства, однако подробности дискуссии он не стал раскрывать. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Как отметил Дональд Трамп в своем Twitter, встреча G7 прошла хорошо, а по итогам переговоров «есть прогресс».
Саммит проходит с 24 августа по 26 августа во французском городе Биарриц. Главными его темами станут проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.