Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату «большой восьмерки» с участием России.

О поднятом вопросе рассказал представитель японского правительства, однако подробности дискуссии он не стал раскрывать. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отметил Дональд Трамп в своем Twitter, встреча G7 прошла хорошо, а по итогам переговоров «есть прогресс».

Саммит проходит с 24 августа по 26 августа во французском городе Биарриц. Главными его темами станут проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.