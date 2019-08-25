Агония: телескоп NASA сделал фото быстро умирающей звезды

Космический телескоп Hubble запечатлел любопытное зрелище в созвездии Близнецов. Об этом сообщается на сайте NASA.

В нижнем левом и верхнем правом углу кадра оказались планетарные туманности, сформированные в результате взрыва солнце-подобных звезд, которые отбросили свои элементы в космос, чтобы оставить только звездный осадок.

В центре снимка запечатлена звезда, которая и является этим остатком. Она выглядит так ярко, потому что испускает энергетическое излучение, заставляя светиться и находящийся вокруг газ.

Отмечается, что структура этого созвездия непростая, заполненная плотными газами, быстро движущимися струями, меняющими направления. Со временем, утверждают эксперты космического агентства, звезда остынет и потускнеет, превратившись в белого карлика.