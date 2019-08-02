Озвучен общий размер субсидии Дальнему Востоку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что общий размер единой субсидии для Дальнего Востока на ближайшие три года превысит 94 миллиарда рублей.

Глава правительства дополнил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном финансировании центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2021 годах в размере более 15 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на развитие различных областей инфраструктуры, в частности на строительство и улучшению качества жизни местных жителей. В течение трех лет, начиная с 2019 года, ДФО получит 9,87 миллиарда, 2,41 миллиарда и 3,26 миллиарда рублей соответственно.