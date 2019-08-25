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Боевики обстреляли 28 населенных пунктов в Сирии

Вадим Синицын
22:05 25.08.2019
На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Боевики обстреляли 28 населенных пунктов в Сирии
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Бакса провинции Латакия, Маррат провинции Дейр-эз-Зор. Нуждающимся жителям выдано 1000 продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2190 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3553,06 тонны.

С 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулось 599 183 человека. В места довоенного проживания вернулось 1 303 835 внутренних переселенцев.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 25 августа 2019 года восстановлено 886 образовательных и 195 медицинских учреждений, 32 212 жилых домов. Отремонтировано 1081,1 км автомобильных дорог.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

24 августа зафиксировано 28 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Кермель, Сафсафа, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джунауро, Ардаш-Даг, Айн-Эль-Кантара, Телль-Харуф, Хараб-Эль-Хизато провинции Латакия, Эс-Салихия провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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