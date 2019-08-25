ВСУ обстреляли Горловку из минометов и пулеметов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 августа устроили обстрел Горловки. Огонь был открыт из минометов, боевых машин пехоты, пулеметов и стрелкового оружия.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили об обстреле нескольких населенных пунктов.

«В 18:55 зафиксирован обстрел населенного пункта Новгородское – населенного пункта Железная Балка (окраина Горловки): выпущено 3 мины калибром 120 мм и 4 мины калибром 82 мм, также произведено 10 выстрелов из БМП-1», – говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, заявили в ДНР, спустя час из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ВСУ обстреляли населенные пункты Дзержинск и Горловка.

Военнослужащие Украины неоднократно нарушали режим бессрочного перемирия, который действует в Донбассе с 21 июля. Ранее в результате удара по Горловке несколько человек остались без жилья.