Прокуратура Тюмени проверит инцидент с пациенткой с отеком Квинке

В прокуратуре Тюменской области начата проверка по информации, которая была распространена в СМИ, об отказе в медицинской помощи пациентке с отеком Квинке.

Ранее стало известно, что утром 25 августа девушке стало плохо из-за сильной аллергической реакции. Прибывшая бригада скорой помощи сделала больной укол и сообщила, что ей требуется срочная госпитализация.

Пациентку привезли в одну из больниц Тюмени, но там ее отказались принять. Разговор медиков снял на видео один из посетителей больницы. Слышно, как врачи сообщают, что им осталось дежурить всего пять минут, а девушке нужна капельница и уход, как минимум на два часа. В результате девушку пришлось везти в другую больницу.

«Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту. По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится на сайте ведомства.

Ранее тюменские следователи начали проверку и изучение скандального видео, которое было записано в больнице. Известно, что состояние девушки оценивается как удовлетворительное, она находится на амбулаторном лечении.