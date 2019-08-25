Израиль взял на себя ответственность за авиаудары в Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ВВС страны нанесли удар по иранским целям в Сирии якобы для предотвращения атаки.

«Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль», - написал он в Twitter.

Нетаньяху отметил, что у Ирана нет иммунитета, поэтому силы Израиля будут действовать «во всех сферах против иранской агрессии», а также против доверенных лиц Ирана для безопасности своей страны.

Израильские военные нанесли удар по нескольким целям к северо-востоку от Дамаска в деревне Акраба. ПВО Сирии успели сбить ракеты до их падения на землю.