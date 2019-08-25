Израиль взял на себя ответственность за авиаудары в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил нанесение израильскими военными авиаударов по территории Сирии.
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ВВС страны нанесли удар по иранским целям в Сирии якобы для предотвращения атаки.
«Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль», - написал он в Twitter.
Нетаньяху отметил, что у Ирана нет иммунитета, поэтому силы Израиля будут действовать «во всех сферах против иранской агрессии», а также против доверенных лиц Ирана для безопасности своей страны.
Израильские военные нанесли удар по нескольким целям к северо-востоку от Дамаска в деревне Акраба. ПВО Сирии успели сбить ракеты до их падения на землю.