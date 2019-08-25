Трамп назвал самый популярный вопрос, который ему задавали на G7

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какой вопрос ему чаще всего задавали лидеры стран - участниц саммита «Большой семерки» во французском Биаррице.

«Вопрос, который мне чаще всего задавали сегодня коллеги-лидеры, которые уверены, что в США дела идут хорошо, и государство сильнее, чем когда-либо прежде: "Господин Президент, почему американские СМИ так ненавидят вашу страну? Почему они так хотят ее провала?"», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, «Большая семерка» (G7) - это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Канаду, Италию, Францию, США и Японию. Ранее формат назывался G8, и участие в нем принимала и Россия. Тема возвращения России в G8 затрагивалась на нынешнем саммите.