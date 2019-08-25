ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

Пороговое значение явки в 50% на выборах президента Абхазии преодолено, выборы признаны состоявшимися. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

По состоянию на 19.30 явка превысила 56% при том, что порог составляет 50%.

Голосование проходило в самой Абхазии и в России. В Москве свой голос отдали 498 граждан республики.

Гогия отметил, что серьезных нарушений на выборах не было зафиксировано. В основном они носили организационный характер.

На высший пост претендуют девять человек: действующий глава республики Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб, пишет ТАСС.

Чтобы победить в первом туре, кандидату нужно набрать более половины голосов от числа проголосовавших.