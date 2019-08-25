Меркель назвала условие возвращения России в G8

Тема присоединения России к странам «Большой семерки» и возвращения к формату G8 обсуждалась в эти дни на полях саммита G7 во французском Биаррице. Об этом рассказала журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, для начала переговоров об участии России в формате G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

«Были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», - цитирует Меркель ТАСС.

Канцлер добавила, что участники саммита поддержали эту позицию.

В Кремле уже отреагировали на заявление Меркель. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, Москва надеется на здравый смысл всех государств-участниц G7 касаемо восстановления отношений с Россией. При этом у России, по словам Пескова, отношения с большей частью стран G7 находятся «на позитивном треке».

Напомним, ранее лидеры США и Франции уже высказались возвращение России в формат G8.