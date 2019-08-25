Дожди и пронизывающий ветер: Москву настигнут скандинавские холода

В последнюю неделю августа в столичный регион придет похолодание: уже в следующий вторник погода начнет портиться.

27 августа в Москве резко усилится ветер и пройдут кратковременные осадки. А в среду вступит в силу скандинавский антициклон: температура опустится до +15 днем и до +6 ночью.

Подобная погода будет сохраняться до четверга. Синоптики утверждают, что температура не поднимется выше +20 градусов до конца лета, сообщают «Метеовести».

При этом прошедшая неделя оказалась самой теплой в августе. Температура воздуха днем достигала +29 градусов, а ночью +16.