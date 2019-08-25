В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7 в вопросе РФ

Москва надеется на здравый смысл всех государств-участниц G7 касаемо восстановления отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Если мы возьмем "семерку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия», - сказал Песков.

Он добавил, что у России сохраняются традиционно тесные взаимоотношения с Японией и Германией.

«С некоторыми странами пока восстанавливать не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», - отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал возможность тесной координации России с G7 без восстановления «восьмерки». Он пояснил, что решение крупных политических, геополитических и экономических вопросов неэффективно без участия других крупных стран - таких как Китай и Индия, пишет ТАСС.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель, находясь во Франции на саммите G7, призвала провести встречу с участием России в нормандском формате в Париже по вопросам Украины.